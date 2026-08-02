Едноделен костим со отвор на градите: Сопругот ја фотографираше Анѓелка Прпиќ во летно издание

Актерката Анѓелка Прпиќ оваа година летуваше во Црна Гора со своето семејство, а сега сподели фотографии од одморот. Нејзиниот сопруг Марко ја фотографирал додека се одмарала на стол во опуштено издание.
Анѓелка носела едноделен бел костим за капење со длабок „V-форма“.
Актерката држеше цигара во рака, а во описот напиша: „Тој ме гледа најубава“.
Да потсетиме, Анѓелка Прпиќ неодамна гостуваше во хрватската емисија „Неделјом во 2“, каде што зборуваше за родителството.
– Мајчинството не може однапред да се научи, бидејќи не постојат јасни насоки – вели Анѓелка, нагласувајќи дека најмногу се потпира на сопственото чувство. Па, низ шега призна дека понекогаш ѝ недостасува одлучност.
Foto: printscreen/instagram