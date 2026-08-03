Еволуција или отуѓување: Видеото на водителката Сања Савеска ќе Ве замисли – „И ќе ми каже некој сега било подобро“ (видео)

Популарната македонска ТВ водителка Сања Савеска уште еднаш покажа дека социјалните мрежи не мора секогаш да служат само за убави фотографии, туку и за поттикнување на сериозни општествени теми и размислувања.

Преку своето најново стори на Инстаграм, таа сподели емотивно и по малку носталгично видео кое прави директна паралела помеѓу животот во далечната 1950 година и суровата дигитална реалност со која се соочуваме денес.

Со краток, но исклучително моќен и ироничен коментар: „И ќе ми каже некој сега било подобро “.

Савеска отворено го изрази своето гледиште и загриженост за насоката во која се движи човештвото. Видеото визуелно го доловува она што сите подлабоко во себе го чувствуваме. На левата страна, прикажувајќи ја 1950 година, гледаме маж и жена кои чекорат по улица, целосно посветени еден на друг, со широки насмевки на лицата, разменувајќи искрени погледи и уживајќи во моментот на заедништво.

Од десната страна, како остар контраст, е прикажана денешницата, каде двајца млади луѓе чекорат еден покрај друг на истата улица, но во целосна изолација – девојката е сонаведена глава загледана во својот паметен телефон, додека нејзиниот партнер разговара на мобилен, правејќи ја нивната физичка близина целосно бесмислена.

Пораката на водителката веднаш наиде на силен одглас кај нејзините следбеници, отворајќи ја вечната дебата за тоа дали брзиот развој на технологијата нè поврза со светот, а истовремено нè отуѓи од оние кои ни се најблиску. Во време кога секојдневно се бориме за повеќе прегледи, лајкови и виртуелно внимание, вистинската социјализација во реалниот свет станува луксуз кој полека го губиме.

Оваа објава не’ повикува на целосно отфрлање на технологијата, туку служи како сериозен аларм за будење. Технологијата требаше да биде алатка што ќе ни го олесни животот, а не кафез кој ќе ги зароби нашите емоции и меѓучовечки односи.

Споредбата на водителката е одличен потсетник дека најубавите нешта во животот – искрената насмевка, допирот и погледот очи во очи – сè уште немаат своја дигитална замена и нема да ја имаат ниту во годините што доаѓаат.

фото:Instagram printscreen/ sanja_saveska/Chat Gpt