Тони Зен вози нов „ѕвер“ на четири тркала и баш јако му личи

Македонската рап и хип-хоп легенда Тони Зен повторно привлече огромен интерес кај јавноста, откако преку социјалната мрежа Инстаграм ексклузивно го претстави своето ново, моќно возило.

Станува збор за спонзорска соработка со еден автомобилски бренд што е јасно нагласено преку препознатливиот потпис „Toni Zen“ испишан директно на елегантната, мат-сива каросерија на новиот робустен SUV модел.

Својот нов „ѕвер“ раперот го промовираше преку динамични Инстаграм приказни, каде на фановите им овозможи уникатен поглед на првото возење, споделувајќи кадри од импресивната надворешност, но и од модерната внатрешност на возилото каде доминира голем паметен екран со напредни технолошки функции.

Овој нов чекор на тркала доаѓа во исклучително активен период за артистот, кој летово е комплетно посветен на македонската музичка сцена со учеството во големиот музичко-сценски караван насловен „Силно светнал ден“.

Овој грандиозен мултимедијален спектакл, кој патува низ повеќе градови во Македонија – вклучувајќи ги Охрид, Битола, Велес и Куманово – се организира по повод 35 години независна Македонија. Во рамките на оваа културна турнеја која ги обединува генерациите, Тони Зен настапува со својот моќен и патриотски рап инспириран од историскиот Крушевски манифест, пренесувајќи безвременска порака за заедништво и слобода.

Со новиот луксузен теренец, Тони Зен уште еднаш докажува дека успешно ги спојува врвниот стил и урбаниот дух, како на македонските патишта, така и пред илјадниците обожаватели ширум земјава.

Нека е честито!