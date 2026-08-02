Тангата и потона во задникот: Тијана Ем воодушеви со своите заводливи облини

Пејачката Тијана Милентијевиќ, сопственичката на хитот „Жена од султана“, повторно привлече големо внимание со фотографиите во бикини.

Фотографиите на кои пејачката ужива покрај базенот во виолетово бикини во преден план ја истакнаа нејзината витка фигура и исончаниот тен.

Со очила за сонце и чаша шампањ во раката, Тијана Милентијевиќ уште еднаш покажа како ги комбинира елеганцијата и опуштениот летен стил.

Нејзината објава за кратко време собра бројни лајкови, а комплиментите за изгледот на атрактивната бринета не престануваат да пристигнуваат.

Посебно внимание привлече фактот што Милентијевиќ претходно беше на мета на критики поради вишокот килограми. Судејќи според нејзините најнови објави на социјалните мрежи, тој период е далеку зад неа. Очигледно е дека пејачката повеќе нема проблем со вишокот килограми.

Тијана никогаш не криела на какви естетски зафати се подложила. Носот го оперирала двапати, како и градите, а денес е целосно задоволна од резултатите.

– Тоа беа помали промени што сакав да ги направам. Едноставно, сакам да го правам она што мене ми се допаѓа. Ако самата на себе си се допаѓам, така и зрачам, а тоа се пренесува и на луѓето околу мене. Нам, жените, секогаш нешто ни недостасува – и кога ништо не ни недостасува, самите ќе си најдеме некоја мана. Но, тоа ни е простено. Мислам дека не претерано. Само сакав да си го додадам она малку што ми недостасуваше – рекла Тијана во една прилика, додавајќи дека секој зафат е болен, но дека сè се издржува заради убавината.

foto: printcsreen/instagram/tijanamilentijevic.official