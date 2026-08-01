Нова летна енергија: „Connect Band“ со прва авторска песна „Води ме со тебе“ (видео)

Прилепскиот состав „Connect Band“ го прославува својот петти роденден на најубав начин, лансирајќи ја својата прва авторска песна и официјален видеоспот насловени „Води ме со тебе“.

Ова најново музичко остварување носи ведра, лесна и романтична летна енергија со ритмичен рефрен создаден за топлите денови, означувајќи го преминот на бендот во авторски води.

Зад музиката и аранжманот стои Петар Цветаноски, во соработка со Јордан Манов, додека текстот е дело на Весна Малинова.

Комплетната визуелна приказна и спотот се изработени од тимот на „Epik Visuals“ во режија на Љупчо Атанасоски, каде како модели се појавуваат Ангелина Наумовска и Виктор Ивановски.

Членовите на бендот изразија огромна благодарност до публиката за довербата во изминатите пет години.

фото: Printscreen/You tube