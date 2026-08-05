Карлеуша откри како дошло до помирување со поранешниот сопруг (видео)

Душко Тошиќ синоќа се појави на настапот на Јелена во друштво на ќерките Атина и Ника

Јелена Карлеуша синоќа настапи во познат локал во Белград, што воедно било и прво појавување на пејачката во јавноста, откако во јавноста се појавија нејзините фотографии од роденденската прослава, на која беше во друштво на поранешниот сопруг, Душко Тошиќ.

Душко се појави и на настапот на Јелена во друштво на нивните ќерки Атина и Ника. Со овој потег уште еднаш се потврди дека нивниот однос по разводот никогаш не бил подобар, но и дека поранешниот фудбалер ставил крај на својата врска со Нора Миловановиќ.

На почетокот од разговорот со тамошните медиуми, Јелена откри каква е природата на нејзиниот однос со поранешниот сопруг.

„Душко и јас сме во добри односи поради децата. Наскоро ни се наближува многу важен момент за секој родител, а тоа се 18 – тиот роденден на нашата Атина и 17. на нашата Ника. Тоа е поради децата, кои заслужуваат нивните родители да бидат во добри односи. Тоа е сè и ништо повеќе од тоа. Не се муваме“, рекла Јелена.

На констатацијата на новинарите дека на сите социјални мрежи сите навиваат Јелена и Душко да се помират, но и дека Нора раскинала со него бидејќи тие воспоставиле добри односи, поп-ѕвездата имала подготвен одговор:

„Како навиваат? Немој да ме зафркавате, кој навива? Ајде, ве молам. Баш ми е жал што Душко раскина со девојката. Баш ми е жал!“, одговорила Карлеуша.

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Таа истакнала и дека Душко не се противи на плаќањето на трошоците за претстојната прослава и дека „сега сè е во ред“.

„Душко е горд татко. Без разлика дали сме во добри односи или не, секогаш сум истакнувала дека е фантастичен татко и дека децата многу го сакаат. Никогаш не се доведувало во прашање дали тој ќе ја плати прославата. Може и мама, нема проблем“, рекла пејачката.

Foto: printscreen/instagram/megastarkarleusa