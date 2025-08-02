Ужива на јахта: Италијанката со најголеми гради ја крева температурата

Италијанската пејачка и секс симбол на осумдесеттите години, Сабрина Салерно (57), уште еднаш покажа зошто е сè уште миленичка на публиката ширум светот, но и посебна миленичка на Балканот.

Популарната ѕвезда од хитот “Boys, Boys, Boys”, кој ги запали дискотеките во 80-тите, моментално ужива на одмор во Грција, од каде што ги почасти своите следбеници на Инстаграм со жешки фотографии во костим за капење.

На објавените слики, Сабрина позира во провокативно бикини, со нејзините бујни гради во преден план, што предизвика лавина од коментари и лајкови од нејзините лојални обожаватели.

Во форма на која би ѝ завидувале дури и дваесетгодишници, пејачката докажува дека годините за неа всушност не се ништо повеќе од само бројка.

„Пораснавме со неа, таа е сè уште прекрасна!“, „Сабрина е дел од нашата младост!“, се само дел од коментарите што ги оставија носталгичните обожаватели.

Пејачката очигледно ужива во заслужена пауза, но сепак знае како да привлече внимание и со своето тело и со харизмата.

Foto:Printscreen/Instagram/sabrinasalernofficial