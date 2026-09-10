Трендот на сенки за очи што го обожававме се врати! Есента не може да помине без оваа палета

Трендовите влегуваат во нова, помека фаза.

По период во кој кожата мораше да изгледа речиси влажна, а усните што е можно посјајни, се чини дека фокусот на убавината се враќа на очите.

И не само што се враќа – оваа есен, очите ќе бидат една од клучните области за експериментирање.

Иако е тешко да се зборува за целосен крај на ерата на сјајот, едно е сигурно: мат се враќа, но во сосема нова верзија.

Модерните мат формули треба да изгледаат меко, дифузно и софистицирано, без да се нагласува текстурата. А кога овој пристап се пренесува на очите, добиваме „кадифени“ сенки.

„Кадифените“ сенки за очи се всушност производи со мат ефект кој не изгледа суво или пудресто, туку кадифено. Замислете ја површината на велур – нема сјај, но има одредена длабочина, мекост и богатство на бојата. Токму ова е ефектот што се обидува да се постигне на очните капаци.

Може да се постигне со класични сенки за очи во камен, но течните формули кои се претвораат во „мек мат“ финиш по нанесувањето исто така стануваат сè попопуларни. Нивната предност е што често се многу лесни за блендирање, а можат да се нанесат и со прсти кога сакаме брз и едноставен дневен изглед.

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Она што минималистите за убавина особено ќе го сакаат е фактот дека „кадифената“ естетика најчесто се потпира на неутрални нијанси. Наместо силно пигментирани бои, во преден план доаѓаат тоновите на кожата, беж, тегет, карамела, топла чоколадно кафеава, мат розова и меки земјени нијанси.

Ваквата палета всушност го прави овој тренд многу лесен за носење секој ден. Можеме да нанесеме една нијанса преку целиот очен капак, нежно да ја изблендираме кон превојот на окото и да додадеме маскара – без комплицирани техники, остри линии или повеќеслојни комбинации.

Едноставноста е една од причините зошто „кадифените“ сенки имаат потенцијал да станат голем есенски тренд. По годините во кои рутините за убавина честопати вклучуваа голем број производи и слоеви, расте интересот за формули кои можат да направат многу со минимален напор.

„Кадифените“ сенки се еден вид модерна алтернатива на класичниот изглед на „чадени очи“. Наместо силен контраст помеѓу темните и светлите нијанси, очите се дефинирани посуптилно, користејќи една или две поврзани бои. Резултатот е помек, подифузен и помалку драматичен, но сепак доволно ефикасен за да го промени целиот изглед на лицето.

За дневна шминка, посветлите нијанси на беж, сива и карамела ќе бидат одлични, додека за вечерна шминка можеме да преминеме на чоколадно кафеави, еспресо и темни бургундски тонови. Тие изгледаат особено добро кога се нанесуваат малку поинтензивно по линијата на трепките, а потоа нежно се мешаат кон надвор.

Исто така, интересно е што трендот „кадифе“ се вклопува убаво во пошироката есенска естетика. По летото, кога шминката природно гравитира кон бронзени, светкави и лесни формули, со доаѓањето на постудените денови, се враќаме на текстури кои изгледаат потопли и побогати. Кадифените палта, четканата кожа, плетените и земјените тонови ја добиваат својата убавина токму преку овие мат, меки завршетоци.

извор:попара.мк

фото:Freepik