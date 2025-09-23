Тијана Дапчевиќ за изненадувањата што и ги приреди Вук: „Син ми заработува повеќе од мене“

Поп-пејачката Тијана Дапчевиќ и нејзиниот сопруг Милан го имаат синот Вук кој наполни 16 години во февруари, таа за српските медиуми проговори за својот наследник, што ретко го прави тоа јавно.

Имено, Тијана откри дека Вук тргнал по нејзините стапки и дека веќе почнал да се занимава со музика и да заработува од тоа.

– Тој е сериозен во врска со музиката! Дури и работи за една продукција од Флорида. Таа издавачка куќа му испратила е-пошта, го забележале. Заврши на нижо музичко училиште. На почетокот на седмо одделение го прашав што планира да прави во животот, каде се гледа себеси за 10 години? Беше изгубен, неодлучен… Сакаше да се запише во средно училиште. Бев загрижена затоа што изгледаше незаинтересиран – рече Тијана.

Таа откри како сè започнало и призна дека нивниот наследник заработува повеќе од неа.

– Му реков добро да размисли, затоа што знам дека е талентиран. Без да го предизвика, еден ден се враќа дома и само ни кажува дека му требаат нови слушалки и звучници. Тој вели: „Почнав да правам музика“. Го прашувам каква музика, а тој ми вели: „Со фонг…“ Немам поим што е фонг. Ми дозволи да слушнам – во десеттата секунда му реков да го исклучи! Одвратно, не можев да слушам. Тоа е некаков вид електроника, комбинација од бразилски регетон и техно, сè експлодира, ужас! Но, чекор по чекор, тој почна да се поврзува со деца од странство кои го правеа истото. Собра три милиони прегледи на „Spotify“ за помалку од една година, а исто толку и на TikTok. Авторски права има на сите платформи. И така дечкото заработува повеќе од мене во последните неколку месеци. Одлично е! – рече пејачката во подкастот „Равенка за успех“.

