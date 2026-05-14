Теа Таировиќ јавно зборуваше за своето потекло: „Имам ромска крв“

Теа Таировиќ еднаш проговори за своето потекло и јавно за првпат призна дека има ромска крв во себе.

– Можам да се пофалам дека имам богатство во крвта што се однесува до мојата етничка припадност. Мојот татко има одреден процент ромско потекло и тоа дефинитивно му дава богатство во неговиот талент, а потоа и во мојот. Бев на Светскиот ромски бал и беше прекрасно – неодамна призна Теа.

Таировиќ нагласи дека својата кариера ја изградила исклучиво преку работа и откри каква била нејзината мисија.

– Кога ја започнав мојата кариера, сè од самиот почеток беше изградено од уметност, музика, танц… Верувам дека како уметник, треба да припаѓаш на народот, а не на која било расна или етн… Јас сум првиот и единствен уметник кој стави 11 балкански знамиња во мојот музички спот за песната „Балканија“… Ако некаде треба да се спомене етничка припадност, верувам дека таа е исклучиво во служба на ширењето на љубовта. Ме учеа на љубов и толеранција од нулта возраст. Ако има мисија во мојата кариера, тоа ќе биде да ги поврзам луѓето од целиот Балкан и светот – заклучи Теа во еден подкаст.

