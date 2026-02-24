„Таму е невозможно да се живее“- Сузана Манчиќ го напушти луксузниот стан во центарот на Белград

Сузана Манчиќ со децении живееше во луксузен простор во центарот на градот, а сега се отсели од градската врева.

Сузана Манчиќ одамна нагласува дека го сака животот во центарот на Белград, каде што одамна се населила во стан од 175 квадратни метри, со кој често се фали на социјалните мрежи и во медиумите. Тој е опремен со скап мебел од старински периоди, со многу вредни слики и други предмети, а има и голема библиотека и тераса.

Сепак, сега се случи неочекувана промена – водителката се пресели во, како што вели, потивок дел од градот. „Белград стана малку неподнослив. Одам во потивки делови од Белгрмирно место ад во мирно место , бев во центарот, а во центарот стана невозможно да се живее. Се преселив на потивко место кое не е толку далеку“, рекла поранешната лото девојка, пренесува Блиц.

Инаку, Сузана покажа дека ужива во мирниот живот со тоа што неодамна постави викендица на имотот што го наследила од својот татко, во Велика Мостаница, каде што исто така поминува многу време. Покрај тоа, таа често престојува во Грција, каде што живее нејзиниот сопруг Симеон Комокос, и во Атина и на брегот.

Foto: instagram printscreen/suzanamancicofficial