Суетата и глупоста се плаќаат : Неда Украден за брендираната облека

Со децении, Неда Украден се смета за една од најдобро стилизираните пејачки која никогаш немала моден излив, на што е горда денес.

За разлика од многу јавни личности кои уживаат во купување брендирана облека, Украден тврди дека брендот не е најважен за неа при изборот на модел, за што зборуваше во емисијата „Гранд Специјал“.

– Секогаш сум се облекувала добро, тоа е моја карактерна црта. Дури и да не бев пејачка, ќе беше исто. Имавме прекрасна шивачка во Сараево која ми шиеше, тие беа ексклузивни модели. Тогаш немаше толку многу бутици или дизајнери, а јас не бев некаква моќ на плажа. Без разлика на сè, се обидував да не го носам тоа парче облека на мене, туку на мене. Тој модел не може да биде Луј Витон на моите гради, јас морам да бидам Луј Витон – објаснува пејачката која секогаш се грижи за висок квалитет за едното парче во својот гардеробер.

– Не сум роб на тоа, но убаво е да имаш дизајнерско парче бидејќи не се имињата што се случајно. Секако, суетата и глупоста во трошењето пари имаат цена, но јас сакам добри чевли, не можам да штедам на тоа бидејќи сме на сцената по неколку часа. Мора да бидат од кожа, нешто што нема да ви ги повреди стапалата.

Украденова се присети и на својот прв пат кога влегла во продавница на познат светски бренд чии парчиња се обожавани од членовите на нашата забавна индустрија.

– Се сеќавам на мојот прв пат кога влегов во Луј Витон во Париз и не видов три лица, се прашував како немаше гужва, но секој продавач има свои мустаќи. Нема стотина луѓе што се дружат, вие сте господин Купувач тука, тоа се некои убави моменти, сите го сакаат тоа – рече таа во емисијата Гранд Специјал.

foto: printscreen/instgaram/nedaukraden_fp