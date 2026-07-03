Страсти на плажа: Маја Николиќ го покажа длабокото деколте и покажа жежок бакнеж со партнерот

Пејачката Маја Николиќ моментално ужива во вистински летен одмор и романса, а редовно ги известува своите бројни следбеници на Инстаграм за секој момент поминат на море. Таа веќе некое време престојува на море со својот партнер, каде што целосно се предадоа на уживањето и релаксацијата.

Таа прво ја воодушеви својата публика на гореспоменатата социјална мрежа и го привлече нивното внимание со провокативни фотографии на кои позира во атрактивен едноделен костим за капење, што е особено забележливо со длабоко деколте во пределот на градите. Додека се одмора од летното сонце, уживајќи во сенката на удобна лежалка, Маја Николиќ реши да покаже колку е заљубена.

Имено, таа објави емотивно видео директно од плажа, на кое се гледа во страсна екстаза со својот избраник.

Двајцата се препуштија на жешки бакнежи, а Маја не се двоумеше веднаш да го сподели тој момент на нежност и страст на социјалните мрежи, покажувајќи им на сите колку ужива во љубовта и заедничките моменти на одмор.

За потсетување, Маја Николиќ, има два сина, а за време на едно од породувањата во Ниш, во собата бил нејзиниот колега поп рок пејачот Сандро Марковиќ . Тој сега се присети на тој момент во болницата, откривајќи непознати детали. Сандро раскажа за денот кога пејачката Маја Николиќ го родила својот син, и како што вели, не бил тој што ја породувал, туку бил во салата кога сè се случило.

– Морав да донесам студенти да го видат породувањето, фактот што беше Маја Николиќ беше случајност. Бев на ротација што ја имаме за време на мојот стаж, а бев на гинекологија и случајно Маја се породуваше. Таа е единствената пејачка чие породување сум го видел – рече Сандро, како што објави Хајп.

foto: printscreen/instgaram/majanikolic_official