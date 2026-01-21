Српската пејачка поради липосукција за малку не завршила во кома

Пејачката Стоја Новаковиќ (53) призна дека вложила богатство во својот изглед.

Во еден период, медиумите пишуваа дека станува збор за бројка од 100.000 евра.

Очигледно, таа сега е многу задоволна од својот изглед, а тоа редовно го покажува на социјалните мрежи, каде што е многу активна.

Овој пат, Стоја носеше црвени чорапи, црвени потпетици, црвена блуза и црвен ремен. Пејачката се одлучи за тексас мини здолниште, кое го комбинираше со тексас јакна.

Пред неколку години, Стоја отиде во клиника во Турција за да направи естетска операција, но сè тргна наопаку, толку многу што беше на работ на пеколот.

Пејачката целосно се трансформираше, па направи разни корекции на лицето и телото. Го затегна лицето, ги испегла брчките и направи липосукција. А оваа идеја за прекрасен изглед доби сосема поинаков пресврт, па лекарите наводно се бореа за нејзиниот живот 10 часа.

Нејзината пријателка потоа за „Стар“ изјавила дека пејачката наводно се обидувалe да ја разбудат десет часа.

– Прашала каде е најдобрата клиника, како оди сè, како е закрепнувањето, а некој ѝ кажал за таа клиника во Турција. Отишла таму, ги направила сите потребни тестови и закажала операција. Лекарите ја советувале прво да си го направи лицето, и така било, го стегнала и навистина изгледа совршено според неа. Па, агонијата почнува кога дошло време за липосукција. Не знам што точно ги искомплицирало работите, Стоја не се разбудила по анестезијата. Десет часа била во кома, поминала низ пекол. Нејзиниот сопруг Игор не знаел што да прави со маката, човекот ослабел осум килограми за една недела. Лекарите буквално 10 часа се обидувале да ја разбудат Стоја и да ѝ го спасат животот. Кога успеале да ја разбудат, му рекле на нејзиниот сопруг дека ќе биде во болница уште седум дена, бидејќи имала неподносливи болки. Па, едвај се опоравила од сè. И, сè за да изгледа како мајката на Ким Кардашијан, Крис Џенер – рече пријателката на Стоја, а пејачката изјави:

– Го направив тоа затоа што сакав да бидам риба. Болеше, закрепнувањето беше многу тешко. Не би сакала да зборувам за бројката, но чинеше некаде околу 100.000 евра. Имав три медицински сестри во собата кои беа со мене 24 часа на ден – изјави таа пред неколку години за локалните медиуми.

фото:Instagram printscreen/stoja_novakovic_