Сопругата на Халид Бешлиќ почина во болница по долга и тешка борба со болеста

Сопругата на легендарниот пејач Халид Бешлиќ, Сејда Бешлиќ, почина по долго боледување. Откако тажната вест стигна до јавноста, се огласи менаџерот на покојниот пејач, кој е голем пријател на семејството Бешлиќ.

Како што рече, Сејда долго време била болна, а денес, 1 јуни, ја изгубила најтешката битка. Последниот месец била во болница.

– Сејда почина. Беше во болница речиси еден месец, денес почина околу 15 часот, рече тој и додаде дека неговиот син Дино тешко го поднел тоа.

Тешко е да се опише нивната љубов со зборови, а можеби најдобро ја опиша Халид. Иако во текот на својата кариера отпеа десетици безвременски хитови, честопати им велеше на своите пријатели: „Сејда е мојата најголема песна“.

Во секоја од песните на Бешлиќ за љубовта и копнежот, имаше барем малку од Сејда. Не е случајно што последната песна што Халид ја објави пред неговата смрт се викаше „Сејда“.

фото:Facebook printscreen/ Halid Bešlić