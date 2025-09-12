Сејда е со Халид Бешлиќ речиси 50 години – Само една желба им останала неостварена

Халид и Сејда Бешлиќ се во брак речиси половина век и се сметаат за еден од најхармоничните парови во забавната индустрија. Тие поминале низ многу животни тешкотии заедно, а нивната голема желба да имаат повеќе деца останала неостварена. И покрај борбата за своето здравје, Халид Бешлиќ не се откажал од она што најмногу го сака – музиката, а вчера претстави нова балада која им донесе солзи на очите на многу луѓе.

Тој ја посвети песната „Сејда“ на својата сопруга, со која е во среќен брак речиси 50 години, и која, како што пејачот често истакнува, била и останува негова најголема поддршка, темел на неговото семејство и негов животен сопатник.

Халид и Сејда се запознале кон крајот на 1970-тите, кога Халид бил на почетокот на својата музичка кариера, настапувајќи во кафулиња. Сејда во тоа време работела во фабрика за чоколадо. Нивната прва средба се одржала на прослава по повод Денот на жената, каде што Халид, на шега, ѝ предложил брак на Сејда. Сепак, она што започнало како шега брзо се претворило во заеднички живот кој продолжува до ден-денес.

Тие се венчале во 1977 година, а Сејда ја напуштија работата за да се посвети на семејството и да ја поддржи кариерата на Халид. Тие имаа син, Дино, но Сејда подоцна се соочи со здравствен проблем поради кој нивната желба да имаат повеќе деца не се исполни.

Foto: Facebook printscreen/Sejmo Sulejmani