Со породи Анастасија Ражнатовиќ: Цеца доби уште едно внуче, еве од кој пол е бебето и како ќе се вика

Анастасија Ражнатовиќ се породила вчера на 15 јули 2026 година и родила момче кое нејзините горди родители го крстија Илијан. Породувањето се случило во Шпанија, каде што пејачката живее со својот сопруг, фудбалерот Немања Гудеља, кој ја сподели оваа среќна вест на социјалната мрежа Инстаграм.

Двајцата долго време сакаа да станат родители, а сега нивната најголема желба се оствари!

– 15.7.2026 Илијан Гудељ. Слава на Бога – напиша Немања во објавата.

Речиси никој не знаеше дека ќерката на Цеце Ражнатовиќ е во блажена состојба, па оваа информација ги изненади сите.

Како што дознаваме, мајката и бебето се чувствуваат добро, а породувањето поминало нормално.

Членовите на семејствата Ражнатовиќ и Гудељ се собрани во Севиља, каде што живеат Анастасија и Немања, и заедно ќе го прослават доаѓањето на новиот член во семејството.

Да потсетиме дека Анастасија Ражнатовиќ и Немања Гудељ првпат се венчаа во црковниот манастир Раџиновац во Гроцка на 23 август 2023 година.

Тоа го направија во строга тајност, само пред членовите на семејството и кумовите.

Семејството Ражнатовиќ има многу врски со овој манастир, а пред неколку години Цеца беше кума на славата на Раџиновац, а нејзиното семејство беше домаќин на славата на манастирот „Малата дама“. По црковната венчавка, пејачката и фудбалерот стапија и во граѓански брак на 28.05.2024 година во вилата на Ражнатовиќ на Дедиње, каде што се венчаа од страна на матичар.

Инаку името што го доби малчекиот Илијан симболизира духовност, вера и лојалност. Според народните верувања, носителите на ова име традиционално се поврзуваат со квалитети како што се праведност, мудрост и заштитничка природа.

Фото: Инстаграм/raznatovicanastasija