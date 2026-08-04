Радио Милева спонтан дует

Нина Бадриќ и Јаков Јозиновиќ пееја заедно во ресторан во Корчула (ВИДЕО)

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Нина Бадриќ и Јаков Јозиновиќ пееја заедно во ресторан во Корчула (ВИДЕО)

На социјалните мрежи се појави видео од спонтана изведба на хитот на Оливер „Прати ме кроз снове“ од крчмата Бата на Корчула.

Песната ја извеле Јаков Јозиновиќ и Нина Бадриќ, во придружба на Анте Гела на гитара, а сè се случило кратко по завршувањето на настанот „Трага во бесконечноста“ во Вела Лука.

На видеото се гледа како Гело свири на гитара, додека Јозиновиќ и Бадриќ пеат, а други гости од ресторанот им се придружуваат во изведувањето на песната, пишува Index.hr.

Спонтаниот настап следеше по повеќедневниот настан „Трага во бесконечноста“, кој се одржа на неколку локации и кој и оваа година собра бројни домашни изведувачи во родниот град на прославениот музичар.

Нина Бадриќ прокоментира на објавата на ресторанот на Инстаграм.

„Прекрасна вечер, драги Бата, секогаш нè угостуваш за незаборавно и максимално опуштање. Ти благодарам тебе и на твоето семејство“, рече пејачката.

 

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A post shared by Konoba Bata (@restoranbata)

Фото/видео: Инстаграм/restoranbata

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