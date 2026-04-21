Славната актерка на 45 години го чека своето трето дете: „Ова е привилегија и чудо“

Холивудската ѕвезда Натали Портман го очекува своето трето дете на 44-годишна возраст, а веста ја откри во едно интервју, нагласувајќи колку е благодарна за новата бременост.

Како што рече, таа и нејзиниот партнер, францускиот музичар и продуцент Танжи Дестабл, се пресреќни за новиот член во нивното семејство.

Актерката веќе има две деца од претходниот брак со Бенџамин Милпие.

Портман истакна дека ја доживува оваа бременост поинаку од порано – со повеќе мир, сигурност и благодарност.

„Знам колку е ова привилегија и чудо“, рече таа.

Додаде дека се чувствува добро и има повеќе енергија отколку што очекувала, но и дека останува активна преку пливање и вежбање.

Таа, исто така, говореше за родителството, признавајќи дека сега е порелаксирана од порано и дека верува дека присуството и љубовта се најважни, без да биде премногу оптоварена со совети и правила.

