Сите го викаат Кемиш, но никој не знае зошто: Еве како сопругот на Зорица Брунцлик го добил прекарот

Хармоникашот Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш е присутен на домашната музичка сцена повеќе од половина век, а неговиот прекар одамна стана попознат дури и од неговото вистинско име.

По првото појавување на Зорица Брунцлик по операцијата и нејзиното гостување во емисијата „Amidži šou“, на социјалните мрежи се разгоре вистинска дебата за тоа како всушност настанал прекарот на нејзиниот сопруг.

Иако јавноста го познава како Кемиш со децении, многумина сега се прашуваат како тој прекар потекнува од името Мирољуб.

Набрзо почнаа да се појавуваат бројни теории на социјалните мрежи, а една објава особено го привлече вниманието на интернет корисниците.

„Името на Кемиш е Мирољуб Аранѓеловиќ, што имплицира дека го викале Мишке, што дополнително имплицира дека Мишке станал Кемиш затоа што, Шатровачки“, пишуваше во објавата, која предизвика лавина од коментари.

Според оваа теорија, прекарот „Кемиш“ е всушност дериват на Шатровци од прекарот „Мишке“, кој веројатно потекнува од неговото вистинско име Мирољуб.

Иако Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш никогаш јавно не ја потврдил оваа приказна, многумина веруваат дека објаснувањето има смисла, а ова е верзијата што моментално најмногу се споделува на социјалните мрежи.

