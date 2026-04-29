Синот на Ѓорѓе Балашевиќ доби дете: Ќе го носи името на дедо

Алекса Балашевиќ и неговата сопруга Николина вчера добија син кого решија да го крстат Ѓорѓе.

Гордиот татко се огласи на Инстаграм и сподели емотивни моменти од болницата со докторот.

„Па, што да кажам, денес не познавам никој сличен на тебе“, пишува во објавата на Алекса Балашевиќ.

Алекса и докторот на видеото се прегрнаа цврсто, додека јасно е колку е полно срцето на синот на познатиот кантавтор Ѓорѓе Балашевиќ.

Алекса не ја крие својата среќа за проширувањето на своето семејство, а на Инстаграм пред ова кратко напиша: „Дојде. Небесно дете“.

Тој ги трогна сите со одлуката да го крсти својот син Ѓорѓе, во чест на неговиот татко, легендарен кантавтор.

