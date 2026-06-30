Што се случува во телото кога немаме секс долго време?

Промените не се само физички – тие влијаат и на расположението, стресот и самодовербата.

Период без сексуален однос не е невообичаен за многу луѓе и може да се случи од различни причини – емоционални, животни околности или едноставно недостаток на партнер. Иако често се вели дека телото заборава, експертите нагласуваат дека всушност станува збор за комбинација од физички и психолошки промени што може да се забележат со текот на времето.

Една од првите промени се однесува на нивото на стрес и расположението. Сексуалната активност е поврзана со лачењето на хормони како што се ендорфините и окситоцинот, кои придонесуваат за чувство на опуштеност и блискост. Кога тие се отсутни подолго време, некои луѓе забележуваат поголема напнатост, раздразливост или намалена способност за опуштање по напорен ден.

Промена во самодовербата може да се појави и кај дел од популацијата. Интимните врски често играат улога во чувството на пожелност и емоционална поврзаност, па затоа подолг период без секс може да влијае на самосликата кај некои, иако ова можеби не е правило за сите луѓе.

Експертите истакнуваат дека жените и мажите исто така можат да доживеат благи физиолошки промени, како што се намалено либидо или промени во сексуалната желба. Сепак, овие промени се индивидуални и во голема мера зависат од психолошката состојба, стресот, хормоните и начинот на живот.

Важно е да се нагласи дека недостатокот на сексуални односи сам по себе не е здравствен проблем. Многу поважни фактори се емоционалната состојба, квалитетот на спиењето, нивото на стрес и општото задоволство од животот. Експертите се согласуваат дека рамнотежата и благосостојбата можат да се одржат дури и без сексуална активност, ако другите аспекти од животот се стабилни.

Периодот без секс не треба да се гледа само преку физички промени, туку како дел од поголема слика за личната и емоционалната состојба. Кога ќе се отстранат притисоците и очекувањата, многу луѓе откриваат дека клучот за добро чувство всушност е во внатрешната рамнотежа, а не во еден фактор од животот.

фото:freepik

извор:попара.мк