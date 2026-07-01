Шерон Стоун по три децении и се врати на модата и ја „запали“ пистата на ревија во Париз

Шерон Стоун, на 68-годишна возраст, се врати на модната писта за време на Неделата на модата во Париз, затворајќи ја ревијата на „Vetements“.

Овој потег ја истакнува нејзината долговечност во индустријата, промовирајќи природно стареење и предизвикувајќи ги конвенционалните стандарди за убавина во модата и филмот.

Таа беше централна фигура на ревијата, каде ја претстави машката колекција за пролет/лето 2027 година. Нејзиниот изглед, составен од предимензионирано бело сако, црна кошула и латекс чизми, беше оценет како храбар и современ.

Ова појавување е значајно бидејќи го означува нејзиното прво дефилирање по легендарната ревија на „Valentino“ во октомври 1993 година, кога соработуваше со познатиот дизајнер Валентино Гаравани.

Појавувањето на Стоун не е само моден чин, туку и општествена порака против притисокот за „совршенство“ кај жените во зрели години.

Неодамна, актерката објави фотографии во бикини без филтри на социјалните мрежи, со што јавно се спротивстави на дигиталните корекции.

фото:Instagram printscreen/harpersbazaarcz and sharonstone