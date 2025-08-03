„Сè уште не сум го прифатила“ – Анабела Атијас објави фотографија без шминка, а ова го смета за своја маана 

Пејачката Анабела Атијас е на прагот од шестата деценија, а многумина веруваат дека изгледа феноменално и дека е како сестра на своите ќерки кога станува збор за изгледот. Иако генетиката веројатно игра голема улога во ова, Анабела никогаш не криела дека се грижи за својата фигура и се храни здраво.

Анабела има беспрекорна женствена фигура и прекрасно обликувано тело, а нејзиното лице зрачи со младост, на што помага и фактот што користи минимална шминка.

Многумина ѝ даваат десет години помалку за тоа.

Пејачката сега се фотографирала како лежи во кревет, покажувајќи го своето лице без шминка. Судејќи според фотографијата, нејзината кожа е многу негувана и нема брчки на лицето. Сепак, Атијас еднаш призна што не ѝ се допаѓа кај себе кога зборува за својот изглед.

– Градбата ми е таква што отсекогаш имав стомак. До ден денес сè уште не сум го прифатила, но не можам ништо да направам во врска со тоа. Го имам дури и кога сум најслаба, едноставно го имам, некако цревата ми одат напред – рече таа.

– Имам докторка која се грижи за моето лице, но не сакам да претерувам, почнав навреме да се грижам за кожата. Што се однесува до естетската хирургија, немам проблем, пред 20 години поставив силиконски импланти кои наскоро ќе треба да ги заменам. Би било лицемерно ако ѝ забранев на Луна да ги зголемува градите, ја разбирав нејзината потреба и ја поддржував во тоа. Сè уште е рано да знам како ќе изгледа, важно ми е само нејзиното здравје и насмевка – еднаш изјави пејачката за Блиц.

