Се надмина во провокација: Силиконските гради на Џеј Ло само што не испаднале од храброто деколте (видео)

Откако ги надмина сите на свадбата на Тејлор Свифт, латино дивата Џенифер Лопез се упати кон Париз, каде дополнително ја „запали“ атмосферата со провокативна модно издание.
Познатата Џеј Ло за градот на светлината избра тесен црн фустан со горен дел како корсет, но деколтето беше главната ѕвезда на ова појавување.
Како што велат коментарите на социјалните мрежи, никој не успеал да ја погледне познатата пејачка во очи. Таа избрала макси фустан кој изгледа како комбинација од два дела. Горниот дел во стилот на памучна маица со кратки ракави со длабоко тркалезно деколте, додека долниот дел црно кадифено здолниште со висок струк.
57 yaşındaki Jennifer Lopez, Paris’te katıldığı bir etkinlikte görüntülendi.
Jennifer Lopez, etkinlikteki kıyafetiyle dikkat çekti. pic.twitter.com/Jks9LwQqA2
— Gossip Magazin (@gossipmagazinn) July 7, 2026
Својот моден изглед го надополни со елегантни сандали, додека само ја остави косата да паѓа и уживаше во сите погледи што ги привлече.
„Дали ги виде некој нејзините очи?“, „Каква згодна девојка?“, „Ова е можеби најпредизвикувачкото издание“, „Се надмина себеси“, „Честитки за храброста“, беа само дел од коментарите.
фото:Instagram printscreen/ J lo