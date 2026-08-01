Сандра Африка ги остави сите без здив во розово бикини – пејачката позираше покрај даска за сурфање 

Сандра Африка важи за една од најангажираните пејачки на црногорското приморје во текот на летната сезона. Таа настапува речиси секојдневно, а ретките моменти за одмор ги користи за уживање на плажа.

Пејачката на својот профил на Инстаграм сподели неколку фотографии од црногорското крајбрежје и покажа како го поминува слободното време меѓу настапите.

Таа позираше покрај даска за сурфање во розово бикини, кое ја истакнуваше нејзината витка фигура и облини, а нејзиниот изглед привлече посебно внимание кај нејзините следбеници.

foto: printscreen/instagram/sandraafrica