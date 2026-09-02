Сандра Африка едвај ги покри силиконите: Пејачката се соблече во минијатурно бикини

Судејќи според она што го споделува со своите обожаватели, пејачката Сандра Африка ужива максимално, а нејзините следбеници имаат можност секојдневно да го следат секој нејзин чекор на овој популарен италијански остров.

Дека Сандра Африка не штеди пари кога станува збор за вистински хедонизам, докажуваат најновите снимки од елитен ресторан на самиот брег на Сардинија. Пејачката се пофали со врвното гастрономско задоволство на својот Инстаграм профил.

На нејзината маса имаше обилна порција тестенини со морски плодови и големи ракови, а овој вкусен летен оброк го надополни со чаша ладно бело вино и флаширана вода. Во позадината на оваа луксузна маса се наоѓа прекрасен поглед на плажата украсена со бели чадори и бујно зеленило, што ѝ дава на целата сцена посебен, релаксирачки шарм.

По вкусниот ручек во ресторан, Сандра се препушти на вистинскиот летен шарм на плажа, каде што температурата уште повеќе се качува поради неа. Бидејќи пејачката со години важи за една од најжешките дами на јавната сцена, ниту овој пат не ги разочара своите обожаватели.

Нејзиниот избор за плажа беше провокативен костим за капење кој едвај успеваше да ги покрие нејзините бујни гради, оставајќи ги минувачите и следбениците без здив. Со освежителни коктели во рака, Сандра се препушти на сончање, покажувајќи дека е кралица на летното уживање.

Патем, Сандра Африка неодамна купи стан. Плаќаше 1000 евра кирија, па покажа каде ќе живее во иднина, а само една соба е како луксузен бутик.

Foto: printscreen/instagram/sandraafrika