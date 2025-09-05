Ретка фотографија од Анастасија Ражнатовиќ со Аркан – Целото семејство заедно, глетката е трогателна

Пејачката и сопруга на фудбалерот Немања Гудељ, Анастасија Ражнатовиќ, сподели емотивен семеен портрет со своите следбеници. На фотографијата, на која Анастасија има само една година, таа позира со својот татко Жељко Ражнатовиќ Аркан, мајката Цеца и братот Вељко.

„Семејство“, напиша таа кратко со емотикон во форма на црвено срце.

Да потсетиме, Анастасија претходно зборуваше за тоа како се справила со загубата на својот татко.

– Често го сонувам, а во тие соништа секогаш доаѓа на еден ден, а потоа исчезнува. Немаше ништо посебно што му реков, само го прегрнав и го молев: „Можеш ли да останеш уште малку?“ Не знам какво е чувството да имаш татко, па не можам да споредам, но знам дека беше тешко без него. Особено за Вељко, бидејќи никогаш немаше татковска фигура на која можеше да се потпре. Тешко беше и за мајка ми, бидејќи никој не и го чуваше грбот – затоа сите удираа по неа. Лесно е да се нападне жена која е самохрана мајка – призна Анастасија за Курир.рс

Foto: Instagram/Anastasija Ražnatović