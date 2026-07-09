Реченици што секое дете треба да ги чуе пред да наполни 10 години

Многу родители се мачат да ги пронајдат вистинските зборови за да им покажат на своите деца љубов, поддршка и чувство на сигурност. Иако големите моменти во животот често се паметат, кратките реченици во секојдневните разговори можат да остават силен впечаток.

Затоа објавите на социјалните мрежи што ги охрабруваат родителите да размислат за тоа како разговараат со своите деца честопати привлекуваат големо внимание.

Една таква објава на Инстаграм ја сподели психологот и мајка Џејми Блох, истакнувајќи 17 реченици што, според нејзино мислење, секое дете треба да ги чуе пред да наполни десет години.

Важни се во секојдневното родителство

Листата вклучува пораки што нагласуваат љубов, прифаќање, чувство на сигурност и отворена комуникација помеѓу родителот и детето.

Многу од нив се однесуваат на ситуации во кои детето поминува низ тешки емоции, прави грешка или му е потребна поддршка. Нивната цел е да ги потсетат родителите колку важни можат да бидат зборовите во секојдневното родителство. Еве 17 реченици што Блох ги истакна во својот пост:

Не сум против тебе, со тебе сум.

Не мора да ја заслужиш мојата љубов.

Со мене си безбеден.

Нема да си одам кога ќе се отежни.

Силните емоции не се лоши, тие се дел од животот.

Не си „премногу“, само си преплавен со чувства.

Можам да се справам со твоите чувства. Тие не ме плашат.

Ајде да здивнеме заедно пред да реагираме.

Ти си поважен за мене од твоето однесување.

Дури и кога правиш грешки, сепак си добро дете.

Горд сум на тоа кој си, а не само на она што го постигнуваш.

Не мора да бидеш совршен.

Твојот глас е важен во оваа куќа.

Имаш право да кажеш „не“.

Заедно решаваме проблеми.

Секогаш можеме да се обидеме повторно.

Ништо што ќе направиш нема да ме натера да престанам да те сакам.

Иако не постои совршен начин за воспитување на деца, многумина ќе се согласат дека децата најдобро се сеќаваат како се чувствувале со своите родители.

Кратките, искрени реченици честопати можат да им обезбедат чувство на сигурност и прифаќање. Понекогаш едноставните зборови се тие што оставаат најголем впечаток.

фото:Magnific

извор:курир.мк