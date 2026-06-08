Раскошната предница на Нивес Целзиус кипи од сите страни, а фустанот од латекс само што не пукнал

Атрактивната бринета објави серија фотографии во тесен црн латекс фустан кој ја истакна нејзината фигура, а следбениците не останаа рамнодушни.

Во провокативно издание кое остава малку простор за имагинација, Ниевес позираше со впечатливи очила и длабоко деколте, додека материјалот што беше врежан дополнително ги нагласи нејзините облини.

Во преден план беа нејзините природни гради, а фустанот е толку тесен што буквално „врие“, само што не пукнал!

View this post on Instagram A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)

Ниевес, позната по своите изразени облини и провокативен израз, го покажа и своето тело во крупен план, а ги воодушеви машките обожаватели со своето заводливо лице!

За кратко време, фотографиите собраа илјадници лајкови и бројни коментари од воодушевени обожаватели.

Да се ​​потсетиме дека во 2025 година, Ниевес објави песна со необичен наслов „Je, bo’me, je“, со која уште еднаш покажа дека знае како да остане во очите на јавноста.

Потоа рече дека не се сомнева дека песната ќе стане хит, исто како „Каранфил“, со која влезе во аналите.

– Ја слушав за првпат со Петко (Далибор Петко), на почетокот ми се полазија морници, што е секогаш добар знак, а потоа двајцата се распукавме од смеа. Ако се суди според реакциите на луѓето што ја слушнале досега, тогаш ќе биде хит исто како „Каранфил“ – рече Ниевес.

Ниевес истакнува дека, и покрај шеговитиот наслов, песната е сериозна.

– Песната е малку меланхолична, носталгична, сериозна, а сепак толку игрива, хумористична и весела. И да, бум, сфаќате дека имате хит во најавата – додаде Ниевес за 24sata.hr.

фото:instagram printscreen/nivescelsius