Прва фотографија од Мелина Галиќ и нејзиниот вереник од „Недела на модата“ во Париз

Модната дизајнерка Мелина Галиќ, поранешната сопруга на Џиновиќ, ужива во љубовта со богат Англичанец (70), кој се сврши со неа минатата година, само неколку месеци откако наводно доби дете со друга жена. Двојката живее заедно во луксузна вила во Монако, вредна неколку десетици милиони евра, а откако беше објавено дека поранешната сопруга на Харис Џиновиќ пронашла среќа со некој друг, сите се прашуваат како изгледа тој.

Сега, конечно се појавија неговите фотографии, направени за време на ревијата на Неделата на модата во Париз, а на нив се гледа како Мелина фотографира модели додека тој ѝ објаснува нешто.

Šta je u glavi Melini Džinović da posle Harisa (74) opet bude sa nekim matorcem (70)… pic.twitter.com/YJaeBvuCqr — Milica Nisić (@Nisic2Nisic) January 29, 2026



Вереникот на Мелина е бизнисмен кој има вистинска империја, а наводно со него ја запознала кумата на нејзината прва свадба, Славица Еклстон.

Тие го поминале летото на неговиот брод, кој наводно е долг 48 метри, а го купил во 2013 година, а според некои медиумски извештаи, тој решил да го стави на продажба и да купи уште поголем и подобар, а наводно ќе се венчаат на него.

Foto: print screen/Instagram/hamelofficial/tiktok