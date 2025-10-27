Прослава во семејството Гудељ, Анастасија Ражнатовиќ се огласи и ја откри причината

Сестрата на познатиот фудбалер Немања Гудељ, Вања Гудељ, го слави својот 23-ти роденден, поради што семејството подготвува прослава. По овој повод, нејзината снаа Анастасија Ражнатовиќ беше меѓу првите што јавно ѝ се обрати.

Таа ги сподели нивните заеднички спомени на Инстаграм, а потоа ѝ посака најпрекрасни желби.

– Среќен роденден на мојата прекрасна помлада сестра Вања! Ти посакувам бескрајна среќа, љубов, здравје и успех во сè што правиш! Нека оваа година ти донесе нови авантури, смеа, самодоверба и сите прекрасни работи што ги заслужуваш! Те сакам толку многу и едвај чекам да прославиме заедно – напиша Анастасија Ражнатовиќ.

View this post on Instagram A post shared by Anastasija Gudelj (@raznatovicanastasija)

Во објавата, Анастасија и Вања позираат заедно, убави и исончани, како и нивните спомени од плажа, од ноќно излегување, пеење шпански песни и друго.

Foto: print screen/Instagram