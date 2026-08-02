Принова во семејството на Милица Тодоровиќ: Пејачката го прекина настапот да ја соопшти убавата вест

Пејачката Милица Тодоровиќ официјално се врати на работа по породувањето, а нејзиниот настап синоќа на плоштадот Сокобања беше обележан и со одлична атмосфера и со прекрасни семејни моменти. За време на концертот, пејачката накратко ја прекина музиката за да ги поздрави своите најблиски кои ја поддржуваа од првите редови.

Видно емотивна, Милица им се обрати и откри дека станала тетка.

„Морам да ја поздравам мојата фамилија вечерва, сите дојдоа, мама, тато, Нека, Мира и мојот брат Владан. Пресреќна сум, срцето ми е полно.“

Веднаш потоа, уште поголемо возбудување следеше кога Милица сподели со сите дека нивното семејство станало побогато за уште еден член:

„ Јас денес станав тетка“.

Додека ги изведуваше своите хитови, Милица забележа група посетители кои, сакајќи подобар поглед, се искачија наповисоко. Загрижена за нивната безбедност, пејачката одлучи да ја паузира музиката за момент и да им се обрати директно од сцената.

„Што правите горе?“ извика Милица, а потоа во нејзиниот препознатлив духовит стил додаде:

„Немој подоцна да паднете и да ме обвинувате мене, затоа држете се за дрвото, побезбедно е за вас.“