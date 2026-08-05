Џорџина му се пожали на Роналдо за вишокот килограми, а неговиот одговор е хит

Џорџина Родригез се огласи на социјалните мрежи по повод една тема што ја мачи. Имено, таа добива сè повеќе негативни коментари на социјалните мрежи за нејзиното зголемување на телесната тежина и изгледот на телото. Таа се огласи на Инстаграм и напиша дека ги споделила своите мисли и со својот вереник Кристијано Роналдо.

„Моето тело ќе се менува, исто како што се менува телото на секоја жена. И се надевам дека ќе продолжи да се менува уште многу години, бидејќи тоа ќе значи дека сум сè уште жива. Јас сум мајка на шест прекрасни деца, од кои три се девојчиња кои еден ден ќе бидат одлични жени. И ако има нешто што сакам да ги научам, заедно со Крис, на кого сум длабоко горда поради вредностите што ги пренесува како татко и како маж, тоа е дека вредноста на една личност никогаш не може да зависи од физичкиот изглед или од мислењата на странци. Таа мала доза на позитивна психологија што се обидувам да им ја дадам секој ден ми помага да продолжам да се ориентирам во овој свет полн со фантазии. Деновиве видов секакви коментари за некои од моите фотографии на бродот. Некои коментираат за моето тело, други ме бранат… Разговарав со Крис за тоа и му реков: Загрижена сум што сега ме нарекуваат дебела, бидејќи живеам според мојот изглед“, напиша Џорџина, откривајќи го одговорот на Роналдо:

„И тој одговори: Ти не живееш од твојот изглед. Живееш според тоа која си. Совршената жена.Убава, со убаво тело, мајка, добра личност, успешна и некој што живее живот исполнет со љубов. Што повеќе сакаш? Нормално е луѓето да ти завидуваат“, напиша Џорџина.