Шал и очила за да не ја препознаат: Кети Пери со Џастин Трудо „уловени“ во Котор (видео)

Американската музичка ѕвезда Кети Пери и нејзиниот партнер, поранешниот канадски премиер Џастин Трудо, по Сен Тропе отпатуваа во Котор.

Пејачката носеше шал и очила за сонце за да не ја препознаат обожавателите. Видеото беше објавено на социјалните мрежи од „Подгорица Тајм Машин“.

Гласините дека Кети Пери и Џастин Трудо се во врска почнаа да се шират во јули 2025 година, кога за прв пат беа видени заедно на вечера во Монтреал.

Тие ја потврдија својата врска кон крајот на минатата година, објавувајќи заедничка фотографија на социјалните мрежи. Таа претходно ја раскина свршувачката со актерот Орландо Блум. Трудо се разведе од Софи Грегоар Трудо во 2023 година.

foto: printscreen/instagram/katyperry