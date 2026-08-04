Некогашната наша ријалити учесничка покажа што е летна среќа: „Во август да те милуваат и животот и љубовта на твојот живот“

Некогашната македонска ријалити учесничка Елеонора Кочовска, екс -Миљковиќ, еднаш проба и потоа никогаш повеќе не ни помисли на релните шоуа. Длабоко навлезена во реалниот живот, особено откако се омажи и го смени презимето, па целосно му се предаде на моделингот, инфлуенсерството и рекламирањето.

А, летото е идеално за она што стројната Нора најмногу и го рекламираше барем досега – костимите за капење и долната облека. Впрочем Елеонора пред секоја нова летна сезона знаеше да ги сподели своите рекламни фотографии во различни модели на костими за капење. Бикини или едноделни, нејзините пози подеднакво беа возбудливи!

А како и не би кога моделот и инфлуенсерка поседува телесен раскош што создава таков еротски набој што напливот на „машки мисли“ доаѓа во рој! Особено кога ќе сподели пози од од некое патување, како што е последниот летен одмор на грчкото крајбрежје.

А таму расната скопска убавица не пропушти да потсети дека се’ уште поседува врвно возбудливи телесни квалитети.

Во прошетка крај брегот и на силното сонце и во пресрет на приквечерината, на зајдисонце Еленора изгледа како светски топ модел од насловница.

Онака пак распослана додека со сонча тенот впивајќи ги на себе сонлевите зраци полни со Де витамин, нуди телесна убавина полна раскош…

Од ангелското лице и долгите нозе, до извајаната задница и бујниот силиконски граден кош!

Елеонора на нејзиниот Инстаграм сите можат да ја гледаат и воздивнуваат воодушевени од нејзината телесна убавина, но само еден човак може да ужива во љубовта со неа.

Така е откога се запознаа, така е и откако се зедоа, што Нора одвреме навреме го потврдува со нови фотографии…

Тој со врели бакнежи на нејзините сочни усни и бели образи, таа со споделени зборови за летна среќа, што го запираат здивот: „Во август да те милуваат и животот и љубовта на твојот живот“!

Фото: Инстаграм/__elle.m__/AI-Chat GPT