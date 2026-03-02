Пред смртта објави видео: Ова е последната објава од братот на Дарко Лазиќ

Драган Лазиќ, брат на пејачот Дарко Лазиќ, сподели видео од својот брат на социјалните мрежи пред неговата смрт.

Биолошкиот брат на Дарко Лазиќ, Драган Лазиќ, загина во сообраќајна несреќа во близина на Шабац. Тој го загуби животот на 32-годишна возраст, оставајќи зад себе сопруга и две ќерки.

Тој беше многу близок со својот постар брат Дарко, и само два дена пред трагедијата, тие поминуваа време заедно, возејќи ги своите мотоцикли низ Шабац и околните градови.

Во видео кое го сподели Драган, еден млад човек на шега прикажа како би било да се живее покрај Дарко Лазиќ. Видеото е монтирано за да изгледа како гласот на Дарко да доаѓа од прозорецот и да го буди соседот, кој потоа, во хумористична сцена, зграпчува лименка пиво.

Оваа хумористична ситуација насмеа многумина на социјалните мрежи, вклучувајќи го веројатно и самиот Драган, кој тогаш реши да ја сподели на својот профил.

Foto: lazic.n.n prinstscreen Instagram