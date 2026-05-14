Поранешниот партнер на пејачката ја изневери, па таа ја пронајде среќата со друг 10 години помлад од неа

Пејачката Александра Бурсаќ еднаш помина низ многу тежок емотивен период, кога дозна дека нејзиниот тогашен партнер ја изневерил, за што јавноста долго време зборуваше.

Александра, која сега ужива во улогата на мајка и љубов со својот партнер и колега Стеван Секулиќ, еднаш проговори за љубовниот бродолом што го доживеа.

Таа беше во сериозна врска и планираше брак, а потоа се случи сосема неочекуван пресврт на настаните што ѝ го промени животот.

– Бев во канцеларијата на сметководителот и ми се јави новинар и ми кажа дека моето момче и дотичната личност се допишуваат, дека пораките се многу експлицитни.

На почетокот помислив дека се шегува, а потоа го замолив да ми испрати снимки од екранот, за да видам дали е неговиот број. Во тој момент кога живеевме заедно, бев во тотален шок од тоа што ми се случуваше – рекла Александра.

Пејачката потоа откри дека набрзо се убедила себеси дека пораките се автентични, што бил еден од најтешките моменти во нејзиниот живот.

– Почнав да плачам и да се тресам, го викнав, не знам како се вратив дома. Ми рече дека се е вистина, бев во шок. Се вратив дома, дури и не се сеќавам што ми кажа тогаш – рекла Александра.

Сепак, денес таа гледа на целата ситуација сосема поинаку и верува дека овој болен настан всушност ја спасил.

– Фала му на Бога што го средил така, бидејќи мојата интуиција ми кажа дека не е така. Бев некако слепа во таа врска, Бог го среди така што конечно ја затресов главата. Ме спаси – додаде пејачката за Блиц.

foto: printscreen/instgaram