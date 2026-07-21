Радио Милева скршена од тага

Поранешната ријалити учесничка Невена Хот неутешна по трагедијата од која ја изгуби 23 годишната ќерка

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Поранешната ријалити учесничка Невена Хот неутешна по трагедијата од која ја изгуби 23 годишната ќерка

Погребот на Анастасија, ќерката на поранешната ријалити учесничка Невена Хот, ќе се одржи во четврток, 23 јули 2026 година, во 12:00 часот на гробиштата Збег, додека опелото ќе започне во 11:30 часот.

Таа трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа во Борча кога автомобилот со кој управувала се превртел на кров, оставајќи ја јавноста во шок, а нејзината мајка скршена од тага.

Невена постојано се огласува на социјалните мрежи каде што ги сподели деталите за последното испраќање, но истовремено побара и малку разбирање од луѓето.

– Погребот на мојата ќерка Анастасија ќе се изврши во четврток, 23 јули 2026 година, во 12 часот на гробиштата Збег, со почеток на опелото во 11.30 часот – напиша таа на Фејсбук.

За потсетување, трагичната сообраќајна несреќа се случи околу 1:30 часот по полноќ во белградската населба Борча, кога автомобилот марка „Фиат“ со кој управувала 23-годишната Анастасија излетал од патот, силно удрил во бетонски столб и се превртел на покрив. Со неа во возилото била и нејзината другарка Д.Н., која се наоѓала на соопатувачкото место. По несреќата, двете девојки биле итно пренесени во Ургентниот центар во Белград, но Анастасија набрзо им подлегнала на тешките повреди.

фото:instagram printscreen/Nevena Hot/Facebook/ Donna Donna

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