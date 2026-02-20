Полина Тас со секој нов ден, се’ повеќе е – „Феномен“ (ВИДЕО)

Македонската пејачка Полина Тас ја претставува својата нова авторска песна „Феномен“, проследена со впечатлив и визуелно силен видео запис. Со овој

проект, таа започнува ново музичко поглавје во кое автентичноста, емоцијата и личната слобода се во центарот на нејзиниот израз.

„Феномен“ е современа поп композиција со модерен звук, која носи порака за индивидуалност, различност и храброст да се биде свој. Песната зборува за личност која не се вклопува во шаблони, туку токму во тоа ја наоѓа својата cила“, вели Полина.

Видео записот за песната е снимен на неколку локации, со симболични и минималистички елементи каде ја прикажува уметницата во различни состојби

– од ранливост до самодоверба. Преку динамични сцени и внимателно избрана естетика, видеото ја пренесува пораката дека вистинската слобода доаѓа кога ќе ги надминеме сопствените ограничувања.



Со ова издание, Полина Тас продолжува да го гради својот препознатлив музички и визуелен идентитет, најавувајќи серија нови песни и видео записи

кои ќе ја откриваат нејзината уметничка визија.

„Феномен“ е дел од истоимениот музички проект на Полина, кој ќе биде објавен постепено во текот на годината.

Во овој музички проект учествуваат: Иван Костадинов – Панда како продуцент и автор на песната, зад видео записот се потпишува Владислав Гавриловски, уметникот Бојан Ковски кој воедно е и главниот машки лик во спотот. Модните уникатни креации се на Мите Занов, а зад целата идеа на видеото стои креаторот Андреј Папаз.

Видео записот за „Феномен“ е достапен на YouTube и сите дигитални платформи.