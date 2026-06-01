По настапите на Junior Eurovision и San Remo Junior Тамара Грујеска започнува ново музичко поглавје со баладата – „Срце знае сè“ (ВИДЕО)

После блескавите настапи на Junior Eurovision и San Remo Junior, и многуте освоени фестивали и престижни награди Тамара Грујеска започнува ново музичко поглавје со моќната балада „Срце знае сè“.

Песната е создадена за Тамара од двајца докажани музички имиња, пејачката Андријана Јаневска која е автор на песната во делот на музиката и аранжманот и еден од најплодните македонски текстописци Огнен Неделковски кој се потруди да создаде емотивен и квалитетен љубовен текст.

Видеозаписот е дело на General Film Studio и Дарио Јанковиќ и Ана Марија Јанковиќ како режисер. За шминка и фризура се погрижи Ели Илијоска а Нино Стоилковски е моделот на Max Models кој беше дел од спотот.

Тамара зад себе има веќе 4 песни од реномирани автори како што се „Имам сила“, „Кажи ми кажи ми кој“ со која настапи на детскиот Евросонг во Франција и „Само насмевни се“, но најави нови песни и настапи за оваа година како и многу бројни гостувања на интернационални музички фестивали каде што ќе ја претставува Македонија.