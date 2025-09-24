По повеќе од деценија заедно Јелена Розга се прости од своето „златно момче“

Пејачката Јелена Розга сподели тажната вест со своите следбеници на социјалните мрежи. Таа ги извести дека ѝ угинал саканиот миленик, кучето Ринго Стар, со кое поминала повеќе од една деценија.

Од него се прости со трогателни зборови и фотографии од нивните заеднички моменти.

„Златно мое момче… Таа студена зима во 2012 година во Сплит отидов да изберам кученце, но ти во таа кошница со своите браќа и сестри беше најупорен и скокна во моите раце. Ти мене ме избра, мој Рингиќу. Ми го промени животот, го збогати и секогаш ме пречекуваше радосен, мавташе со опашчето и ми даваше љубов и безброј бакнежи…“, напиша Розга.

Таа откри дека во последниот месец нејзиниот миленик водел тешка борба, но на крајот мирно заспал во својот дом.

„Заспа таму каде што најмногу сакаш – во својот дом, во моите прегратки, љубејќи ме… Моја најголема љубов, сега трчај весел… Јади што и да посакаш, најди добро друштво и биди добар дечко кон сите, како што те научив, но не заборавај дека секогаш и засекогаш си само мој. Ми недостигаш, ме боли од тага… Засекогаш си мојот прекрасен златен дечко. Те сакам, Р“, додаде таа.

Во коментарите, бројни следбеници ѝ упатија зборови на поддршка.

„Испраќам најголема можна прегратка“, „Љубовта што тие ти ја даваат е безусловна. Држи се“, „Ме расплака… Твојот златен дечко секогаш ќе биде во твоето срце“, пишуваа фановите, нагласувајќи дека Ринго имал најубав можен живот токму покрај неа.

фото:Facebook/Jelena Rozga