Пливањето е една од најдобрите физички активности и носи бројни здравствени придобивки

Пливањето е физичка активност со низок интензитет која ги активира речиси сите мускулни групи во телото, а притоа создава минимално оптоварување на зглобовите. Токму поради тоа се смета за една од најздравите форми на физичка активност и е погодна за луѓе од сите возрасни групи и со различно ниво на физичка подготвеност.

Редовното пливање може да помогне во намалување на болките во зглобовите, зајакнување на мускулите, зголемување на издржливоста и флексибилноста, како и во намалување на крвниот притисок. Покрај тоа, позитивно влијае врз здравјето на срцето и крвните садови, придонесува за подобра функција на мозокот и менталното здравје, намалувајќи ги стресот и напнатоста, пишува „Health“.

Помош при артритис

Кај лицата со остеоартритис, пливањето може да помогне во намалување на болката и вкочанетоста на зглобовите, а истовремено ги зајакнува мускулите. Доколку имате ревматоиден артритис, важно е претходно да се консултирате со лекар кој ќе процени дали пливањето е соодветна активност за вас.

Подобро ментално здравје

Пливањето овозможува оддалечување од технологијата, што може да го подобри расположението и да помогне во намалување на анксиозноста. Оваа активност значително ги ублажува и симптомите на депресија. Редовното пливање дури може да ја намали потребата од употреба на антидепресиви.

Поздраво срце и мозок

Како и другите форми на кардиоваскуларна физичка активност, пливањето го поддржува здравјето на срцето и значително го намалува крвниот притисок. Исто така, може да ја подобри еластичноста на крвните садови и да го зголеми протокот на крв кон мозокот.

Особено корисно за постарите лица

Пливањето е физичка активност за целото тело со низок ризик од повреди. Освен што ги зајакнува срцето и белите дробови, тоа го прави без дополнително оптоварување на лигаментите и зглобовите. Исто така, го намалува ризикот од срцеви заболувања, деменција, депресија и анксиозност.

Со пливањето се намалува и ризикот од саркопенија, односно губење на мускулната маса поврзано со стареењето. Дополнително, пливањето може позитивно да влијае и врз здравјето на коските, особено кај жените во постменопауза.

Поквалитетен сон

Доколку се борите со несоница, пливањето може да ви помогне да го подобрите квалитетот на сонот. Редовната аеробна физичка активност, каква што е и пливањето, придонесува за подобар сон и поголемо задоволство од животот.

Поголема потрошувачка на калории

Доколку вашата цел е согорување на повеќе калории или намалување на телесната тежина, размислете да го вклучите пливањето во вашиот план за вежбање. Со 30 минути пливање можете да согорите повеќе калории отколку со пешачење или кревање тегови во ист временски период.

Зајакнување на мускулите

Пливањето претставува вид тренинг со отпор, бидејќи водата создава отпор додека се движите низ неа. Отпорот на водата е дури десет пати поголем од отпорот што го чувствуваме на копно.

Пливањето ги активира главните мускулни групи во телото. Сепак, треба да се има предвид дека станува збор за активност со низок интензитет, па доколку сакате значително зголемување на мускулната сила, потребно е да вклучите и вежби со повисок интензитет.

Помал ризик од метаболички синдром

Пливањето може да има клучна улога во намалувањето на ризикот од хронични заболувања, како што се дијабетес тип 2 и висок крвен притисок.

Оваа активност ги намалува ризик-факторите за метаболички синдром, како што се покачениот холестерол, зголеменото ниво на шеќер во крвта и високиот крвен притисок, претставувајќи нефармаколошки пристап во контролата на овие состојби.

фото:Facebook/Katinka Hosszu

извор:точка.ком.мк