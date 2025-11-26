„Плачев кога слушнав “: Софра полн со емоции за доаѓањето на својата ќерка

Хармоникашот Александар Софронијевиќ откри како плачел кога првпат го слушнал чукањето на срцето на своето бебе и дека неговата сопруга Косана е опуштена бремена жена.

Софронијевиќ откри дека крајот на годината му носи најдобри вести. Тој и неговата сопруга Косана го очекуваат своето прво дете, а покрај овој благослов, музичарот истакнува дека неговите планови и проекти се развиваат повеќе од кога било.

Софронијевиќ не ги крие своите емоции за новото бебе, а откако открил дека очекуваат девојче, признава дека секој ден го гали стомакот на својата бремена сопруга, разговара со бебето и ѝ пушта музика. Вели дека засекогаш ќе го памети моментот кога дознал дека ќе стане татко.

– Неверојатен момент е. Едвај чекаме да станеме родители, толку сме среќни. Кога го слушнавме првото чукање на срцето, бевме на одмор во Хрватска. Се расплакав, како Бог да ме допрел по главата. Најголем благослов – рече музичарот. Иако многумина го предупредуваат дека родителството носи бессони ноќи, хармоникашот тврди дека е подготвен за сè.

– Не се плашам од обврски. Ќе бидам најдобриот татко на светот! Следната година работам на сопствена музика, снимам соло албум, а ќе бидам и автор на сите песни на проектот „Софра и пријатели“. Верувам дека сè може да се постигне кога се прави од љубов – вели Александар.

Гледајќи наназад на годината што е зад нас, тој нагласува дека таа го научила да се посвети на себе, на семејството и на кариерата, а не да троши енергија на неважни луѓе. Посебни пофални зборови упати за својата сопруга Косана, која, како што вели, брилијантно се справува со бременоста. – Имам нејзина поддршка од 300%. Таа е неверојатна жена, се одмара, ужива, не е трудница што бара многу. Готвиме заедно, направи одличен чачачки подварак – се пофалил Александар за Блиц.

Foto: Printscreen/Instagram/sofronacc