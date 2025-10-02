Пејачка побара обезбедување по масовна тепачка на свадба

Пејачката Зорица Ериќ е згрозена од масовната тепачка што се случила на свадба во Горњи Милановац и се плаши за својата безбедност.

Вчера на социјалните мрежи се појави вознемирувачко видео од масовна тепачка на свадба. Според неофицијални информации, едно од присутните девојки прво ја удрило невестата, по што интервенирал младоженецот, а девојката останала да лежи неподвижна.

Пејачката Зорица Ериќ на Инстаграм се огласи за инцидентот, нагласувајќи дека сè отишло во крајности и дека ќе биде принудена да ангажира обезбедување.

„Со оглед на тоа што младите луѓе и амбулантните возила почнаа да бидат напаѓани на забавите, ќе почнат да тепаат и да нè е*ат нас музичарите. Затоа сериозно размислувам да ангажирам обезбедување“, напиша Ериќ.

Да, потсетиме дека од нејзиното прво појавување и победа во шоуто „Никогаш не е доцна“, Зорица Ериќ не сакаше да крие од својата публика дека води борба со пороците, како и дека се излекувала од алкохолизам и зависност од дрога.

Foto: printscreen/Instagram/zorica_eric