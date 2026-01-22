Парис Хилтон за видеото од 18+ што го објави нејзиното момче: „Никогаш нема да се опоравам“ (Видео)

Парис Хилтон во новото интервју проговори за долгорочните ефекти од видеото за лица над 18 години, објавено без нејзина согласност во 2004 година. Таа тогаш имала 19 години, додека нејзиното тогашно момче Рик Саломон имал 35 години, објави „Унилад“.

Видеото протече откако Саломон наводно го продал, а подоцна циркулирало под насловот „Една ноќ во Париз“. По објавувањето, Хилтон била подложена на исмејување во медиумите и јавноста, а со текот на годините таа постојано зборувала за тоа колку многу настанот ја обележал.

Хилтон, која сега има 44 години, се појави во подкастот на Џеј Шети во среда, на 21 јануари, и подетално раскажа како се чувствувала во тој момент. Таа рече дека се плаши дека луѓето никогаш повеќе нема да ја гледаат на ист начин.

„Растејќи, секогаш се восхитував на луѓе како принцезата Дајана и Грејс Кели, неверојатно елегантни жени. И кога се случи ова, се чувствував како некој да ми го одзел тоа и дека луѓето никогаш повеќе нема да ме гледаат на ист начин поради тоа“, рече Хилтон.

Таа додаде: „Мислам дека тоа ќе остане со мене до крајот на животот. Многу ми е жал за таа девојка која се чувствуваше толку осамено. После сè, не сакав никого да видам, се скрив во куќата и ја откажав целата промотивна турнеја за „Едноставен живот“. Хилтон исто така рече дека верува оти „никогаш нема да се опорави“ од тоа.

Хилтон претходно изјави дека неовластеното објавување на такви снимки денес би се третирало како форма на порнографија за одмазда. Во разговор за „Сандеј тајмс“, таа рече: „Денес тоа би било нелегално. Луѓето сфаќаат колку било погрешно. И за мене, искрено, беше исцелително да чујам некого како вели: „„Вау, Парис беше тинејџерката а ја искористи постар маж.“

Foto: print screen/Instagram/parishilton