Пајак и Тајзи заедно за едно срце кое крие – „Тајни“ (ВИДЕО)

Македонскиот трап артист Пајак со уште една песна од неговиот нов албум „2000 и некоја“. Во прашање е уште еден дует, овој пат со неговиот колега и „постар брат по жанр“, Тајзи. Охриѓанецот и кумановецот ги здружија силите и ја претставија темата „Тајни“, придружена со официјален видеоспот кој веќе привлекува големо внимание на социјалните мрежи и музичките платформи.

Песната е објавена под продукциската куќа Urban Records, која стои зад реализацијата на целиот проект. Музиката е дело на Христијан Настески – Пајак и Драган Величковски – Тајзи, како истиховите кои се резултат на нивната заедничка креативна работа.

За аранжманот е заслужен еден од најактивните музички продуценти на домашната сцена, Иван Јованов – Ивајо, кој ги потпишува и миксот и мастерингот на песната, создавајќи модерен и препознатлив звук кој совршено се вклопува во урбаниот стил на двајцата изведувачи.

„Тајни“ носи динамична енергија, силен ритам и емотивна приказна која зборува за чувства, искуства и моменти што често остануваат скриени зад затворени врати. Токму комбинацијата на искрен текст, модерна продукција и препознатливи вокални интерпретации ја прават песната особено привлечна за помладата публика.

Официјалниот видеоспот беше премиерно објавен на YouTube, каде за кратко време започна да собира позитивни реакции и коментари од фановите. Визуелниот дел дополнително ја надополнува атмосферата на песната и ја пренесува нејзината порака на впечатлив начин.

Пајак и Тајзи веќе со години важат за едни од највлијателните имиња на македонската урбана сцена, а со „Тајни“ уште еднаш покажуваат дека знаат како да создадат музика која ја следи современата продукција, а истовремено останува блиска до публиката.

Погледнете го официјалниот видеоспот за „Тајни“ и откријте ја новата музичка приказна на Пајак и Тајзи.