„Па што ако е оженет? Весна Змијанац за Милица Тодоровиќ

Пејачката Весна Змијанац коментираше за состојбата на пејачката Милица Тодоровиќ, како и за други актуелни теми. Весна, која беше во болница кон крајот на минатата година поради здравствени проблеми, очекува концерт во Белградската арена во мај, а синоќа пред настапот призна пред медиумите дека сè уште не почнала со подготовки.

– Всушност, сè уште не сум почнала да се спремам. Се спремам во главата, а тоа е најважно. Тогаш ќе имам нешто удобно, само да се погрижам облеката да ми биде удобна за концертот, за да не ме стега, бидејќи песните ми се тешки. Оставив многу концерти зад себе, ќе биде многу убаво бидејќи имам многу убави песни. Сега пеам подобро отколку порано – изјави Весна за Блиц и додаде дека ќе се обиде да ги намали цигарите.

Пејачката го откри и својот став за Милица Тодоровиќ и тврдењата дека родила дете од оженет маж.

– Па што ако родила дете од оженет маж? Самата родила дете, мажот знаел што прави, не е мал. Ѝ честитам, таа е на возраст кога морала сериозно да размисли за раѓање. Мило ми е што има син, па што и да е. Нека ужива, ѝ честитам – рече Весна, која неодамна го прослави својот роденден.

