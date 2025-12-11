„Овој поглед“ – Ирена Спировска уживаше на снегот на Попова Шапка 

Ирена Спировска е ТВ водителка со посебна љубов кон планините во Македонија. Таа ги претпочита напорните искачувања за да ги открие природните убавини и потоа да ужива во нивната магија.

Неодамна, заедно со својот сопруг Душко на Попова Шапка, ја вкусија зимската магија на планината.

Ирена го покажа снегот и нивното искачување кое за неа стана речиси секојдневие, извршувајќи го со леснотија и со насмевка.

За да се загреат по студеното време, се послужиле и со пијалок, а сето тоа го сподели и пред своите следбеници на социјалните мрежи, внесувајќи ги и нив во убавината на моментот.

Нејзината љубов кон природата и планинските предели е инспирација за многумина да ги искористат зимските денови за активност и уживање во свежиот воздух.

Ирена потврдува дека вистинската среќа се наоѓа токму во просторот каде што човекот и природата се поврзуваат на најубав можен начин.

Foto: Print screen/Instagram