Ова се најдобрите начини да ги решите конфликтите во вашата врска

Конфликтите и расправиите се неизбежен дел од секоја романтична врска, а експертите наведуваат дека проблемот не е во постоењето на конфликт, туку во начинот на кој партнерите пристапуваат кон него.

Избегнувањето на несогласувањата води до потиснување на емоциите и намалување на интимноста. Затоа, основата на стабилна врска е поседувањето вештини за нивно конструктивно решавање, пишува Soul Journey Therapy.

Според тоа, кога се расправате, важно е да се фокусирате на специфичното однесување или ситуација, наместо да го критикувате вашиот партнер. Целта на расправијата не е да се постигне победа над вашиот партнер, туку заедно да се надмине предизвикот.

Покрај тоа, една од најчестите грешки во комуникацијата е воведувањето стари, нерешени проблеми во тековната расправија. Поврзувањето на тековниот проблем со минатото го отежнува решавањето на ситуацијата и може да создаде чувство на беспомошност.

Покрај тоа, формулацијата на вашите мисли и чувства во голема мера влијае на исходот од расправијата. Преземањето одговорност за вашите емоции ги намалува тензиите и отвора простор за меѓусебно разбирање.

Исто така, во моменти на зголемени емоции, капацитетот за рационално размислување се намалува. Одговорот познат како борба или бегство се активира под влијание на хормоните на стрес, што го отежнува нормалниот дијалог. Таквата состојба води до покачен тон, прекинување на соговорникот или целосно емоционално повлекување. Во овие случаи, корисно е да се паузира разговорот за да можете подоцна посмирено да му пристапите на проблемот.

На крајот на краиштата, активното слушање е клучна вештина за успешно решавање на конфликти. Се препорачува да се потрудите целосно да ја разберете перспективата на вашиот партнер, вклучувајќи ги потребите и чувствата зад неговите зборови. Дури и ако не се согласувате со вашиот партнер, признавањето на неговите чувства ќе создаде атмосфера на безбедност и доверба.

извор:попара.мк

фото:Freepik